Жители Ижевска все чаще стали искать работу водителя и грузчика
Аналитики сервиса «Авито Работа» проанализировали интерес жителей Ижевска к вакансиям за первое полугодие 2019 года. Выяснилось, что все больший интерес люди проявляют к вакансиям «водитель», «грузчик» и «администратор».
- Профессия водитель оказалась на первом месте по количеству запросов в 19 из 23 крупнейших городов. Также в Ижевске, как и в целом по стране, стали чаще интересоваться темами «работа с ежедневной оплатой» и «подработка», - сообщают исследователи.
Если посмотреть в целом топ-5 популярных профессий в Ижевске, то на четвертом месте идут сварщики, на пятом – электрики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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