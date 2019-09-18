Школу на улице Ильфата Закирова в Ижевске построят к 2021 году

СЕГОДНЯ 07:47 2019-09-18T07:47:48+03:00

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К лету 2021 года в микрорайоне А-10 на улице Ильфата Закирова в Ижевске должна появиться новая школа. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «КП-Ижевск» (107.6 FM)(12+). Сейчас идет процесс актуализации проектно-сметной документации и ждут одобрения заявки на финансирование со стороны федерации. Вопрос с деньгами должен решиться к концу 2019 года.

- Мы очень надеемся на успех, и, как только документация будет актуализирована, а источник финансирования определен на уровне федерации, мы приступим к строительству. В наших планах построить ее и сдать летом 2021 года, - сообщил Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU