2019-09-18T09:44:44+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии обвиняется в развращении малолетних девочек

На его счету более 20 преступлений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении более 20 преступлений по статьям «насильственные действия сексуального характера», «развратные действия», «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов».

- Мужчина работал звукорежиссером в детской школе искусств. На рабочем месте он с 2017 по 2019 годы в интернете знакомился с малолетними девочками. Он вступал в переписку с потерпевшими под именем 14-летней девочки. При этом он вел беседы на сексуальные темы и пересылал видео порнографического характера, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции. Было установлено 19 потерпевших девочек в возрасте от 9 до 14 лет. В рамках расследования уголовного дела было осмотрено рабочее место подозреваемого. При этом мужчина признал свою вину.

По заключению экспертов, мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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