Ижевчанина лишили водительских прав за оставление места ДТП

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-18T11:01:06+03:00

В суде мужчина признал свою вину

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В Ижевске осудили местного жителя за оставление места ДТП. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- Установлено, что в начале сентября 2019 года 56-летний мужчина стал участником ДТП на улице Холмогорова. Он врезался в три припаркованные вдоль дороги машины и скрылся с места происшествия, - сообщает ведомство.

В судебном заседании мужчина подтвердил свою вину. Мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на год.

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ИСТОЧНИК KP.RU