Ижевчанина лишили водительских прав за оставление места ДТП
В Ижевске осудили местного жителя за оставление места ДТП. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
- Установлено, что в начале сентября 2019 года 56-летний мужчина стал участником ДТП на улице Холмогорова. Он врезался в три припаркованные вдоль дороги машины и скрылся с места происшествия, - сообщает ведомство.
В судебном заседании мужчина подтвердил свою вину. Мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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