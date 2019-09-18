2019-09-18T11:12:33+03:00
Общество

«Ночная проверка»: собрали топ-7 фотографий нового фонтана в Ижевске

Официальное открытие состоится 19 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске 17 сентября, во вторник, вечером перед официальным открытием проверяли работу нового светомузыкального фонтана на Центральной площади. Собрали для вас самые яркие фото и видео.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Официальное открытие фонтана состоится 19 сентября в 19:00. Как сообщалось ранее, светомузыкальный фонтан станет не только местом развлечений, его можно будет использовать как мультиформатную образовательную площадку, способную воспроизводить просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

В день открытия фонтана на Центральной площади зрителей ждут лазерное и свето-пиротехническое шоу, а также концерт, где выступят Александр Маршал, группа «Любэ», Марина Хлебникова, Юлия Михальчик и Ясения.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

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Ночной тест-драйв фонтана на Центральной площади.Видео: Алена Селезнева

ИСТОЧНИК KP.RU

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