Фотограф из Удмуртии выиграл фотоконкурс «Самая красивая страна»
Фотограф из Удмуртии Андрей Кузнецов выиграл в ежегодном фотоконкурсе «Самая красивая страна». Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.
Работа Андрея Кузнецова из Якшур-Бодьинского района называется «В тумане». Жюри выбрало эту фотографию лучшей в номинации «Макромир».
- Верховое болото. Ночь. Клубы колдовского тумана на фоне темно-синего неба завораживают. И в тумане – похожий на торшер зонтик одинокого грибка, подсвеченного ручным фонариком, – говорится в аннотации к фото.
Кстати, в этом году в конкурсе участвовали 42 тысячи работ от 6,5 тысяч авторов. Всего было 12 номинаций.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Если вы собираетесь завтра вечером поехать куда-нибудь на троллейбусе, то сначала прочитайте эту новость.
- Еще не видели тест-драйв новенького фонтана на Центральной площади? Мы собрали для вас самые яркие фото и видео.
- В разделе медицинского проекта «Лучшая клиника – 2019» вы можете сказать «Спасибо!» тому доктору, который заслуживает вашего доверия. Проходите по ссылке и оставляйте благодарность тем, кто каждый день борется за здоровье и жизни людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»