Фотограф из Удмуртии выиграл фотоконкурс «Самая красивая страна»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-18T12:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Фотограф из Удмуртии Андрей Кузнецов выиграл в ежегодном фотоконкурсе «Самая красивая страна». Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

Работа Андрея Кузнецова из Якшур-Бодьинского района называется «В тумане». Жюри выбрало эту фотографию лучшей в номинации «Макромир».

- Верховое болото. Ночь. Клубы колдовского тумана на фоне темно-синего неба завораживают. И в тумане – похожий на торшер зонтик одинокого грибка, подсвеченного ручным фонариком, – говорится в аннотации к фото.

Кстати, в этом году в конкурсе участвовали 42 тысячи работ от 6,5 тысяч авторов. Всего было 12 номинаций.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Если вы собираетесь завтра вечером поехать куда-нибудь на троллейбусе, то сначала прочитайте эту новость.

- Еще не видели тест-драйв новенького фонтана на Центральной площади? Мы собрали для вас самые яркие фото и видео.

- В разделе медицинского проекта «Лучшая клиника – 2019» вы можете сказать «Спасибо!» тому доктору, который заслуживает вашего доверия. Проходите по ссылке и оставляйте благодарность тем, кто каждый день борется за здоровье и жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU