2019-09-18T12:57:01+03:00
Общество

Фотограф из Удмуртии выиграл фотоконкурс «Самая красивая страна»

Его фотография называется «В тумане»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: https://sks2019.rgo.ru/Фото: https://sks2019.rgo.ru/
Изменить размер текста:

Фотограф из Удмуртии Андрей Кузнецов выиграл в ежегодном фотоконкурсе «Самая красивая страна». Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

Работа Андрея Кузнецова из Якшур-Бодьинского района называется «В тумане». Жюри выбрало эту фотографию лучшей в номинации «Макромир».

- Верховое болото. Ночь. Клубы колдовского тумана на фоне темно-синего неба завораживают. И в тумане – похожий на торшер зонтик одинокого грибка, подсвеченного ручным фонариком, – говорится в аннотации к фото.

Кстати, в этом году в конкурсе участвовали 42 тысячи работ от 6,5 тысяч авторов. Всего было 12 номинаций.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Если вы собираетесь завтра вечером поехать куда-нибудь на троллейбусе, то сначала прочитайте эту новость.

- Еще не видели тест-драйв новенького фонтана на Центральной площади? Мы собрали для вас самые яркие фото и видео.

- В разделе медицинского проекта «Лучшая клиника – 2019» вы можете сказать «Спасибо!» тому доктору, который заслуживает вашего доверия. Проходите по ссылке и оставляйте благодарность тем, кто каждый день борется за здоровье и жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Ижевска стащил детскую аппликацию из ячейки хранения
А вам слабо? Семья из Челябинска показала в Ижевске трюки со скакалками
19 сентября во время концерта в Ижевске движение троллейбусов перенаправят
Очередная погоня в Ижевске за пьяным водителем закончилась ДТП
«Ночная проверка»: собрали топ-7 фотографий нового фонтана в Ижевске
Ремонт дороги на улице Салютовской в Ижевске завершился
Житель Удмуртии обвиняется в развращении малолетних девочек
Маленький рысенок переехал из Ижевского зоопарка в Челябинский
Ижевчанина лишили водительских прав за оставление места ДТП
5 лет исполнилось Шарканскому месторождению ОАО «Удмуртнефть»
Школу на улице Ильфата Закирова в Ижевске построят к 2021 году
Жители Ижевска все чаще стали искать работу водителя и грузчика
Ученые Удмуртии займутся разработкой искусственного интеллекта
Остановки на Центральной площади в Ижевске стали умнее
Благоустройство части Центральной площади в Ижевске завершилось
Педиатр из Ижевска рассказала о том, для чего нужна вакцинация
29-летнюю ижевчанку обвиняют в смерти мужа
Жителя Удмуртии искали в ночном лесу