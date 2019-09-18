19 сентября во время концерта в Ижевске движение троллейбусов перенаправят
19 сентября, в четверг, во время концерта, посвященного Дню оружейника, в Ижевске перенаправят движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
С 18:00 до 22:00 троллейбусы №1, 4, 7 будут ездить по улице Удмуртская.
Так, троллейбусы будут следовать по маршруту: № 1: Центр - ул. Советская - ул. Удмуртская - Воткинское шоссе - Адм.Индустриального района - Дом печати;
№ 4: Завод Нефтемаш - ул. Орджоникидзе - ул. Воровского - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - Автозавод;
№7: Центр - ул. Советская - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - ул. Петрова - ул. Труда.
Напомним, стало известно, какие улицы перекроют в День оружейника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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