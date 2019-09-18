19 сентября во время концерта в Ижевске движение троллейбусов перенаправят

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-18T13:56:03+03:00

Движение по улице Пушкинской будет закрыто

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19 сентября, в четверг, во время концерта, посвященного Дню оружейника, в Ижевске перенаправят движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

С 18:00 до 22:00 троллейбусы №1, 4, 7 будут ездить по улице Удмуртская.

Так, троллейбусы будут следовать по маршруту: № 1: Центр - ул. Советская - ул. Удмуртская - Воткинское шоссе - Адм.Индустриального района - Дом печати;

№ 4: Завод Нефтемаш - ул. Орджоникидзе - ул. Воровского - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - Автозавод;

№7: Центр - ул. Советская - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - ул. Петрова - ул. Труда.

Напомним, стало известно, какие улицы перекроют в День оружейника.

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ИСТОЧНИК KP.RU