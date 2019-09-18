Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-18T15:01:03+03:00

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На дорогах Удмуртии в скором времени появятся 10 передвижных камер автофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Всего в республику поступит 10 комплексов на сумму 8,7 млн рублей. Комплексы «Оракул» будут представлять собой средства фиксации нарушений ПДД нового поколения. Они могут самостоятельно определять правильный угол настройки камеры, контролировать до трех полос движения с разными скоростными режимами, контролировать полосу общественного транспорта, фиксировать выезд на обочину и на встречную полосу движения, - сообщает пресс-служба.

Камеры будут установлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», также до конца года установят еще пять стационарных комплекса. Кстати, на сайте Миндортранса можно посмотреть, где размещены все камеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU