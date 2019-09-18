А вам слабо? Семья из Челябинска показала в Ижевске трюки со скакалками

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-18T13:21:04+03:00

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В сети появилось очень занимательное видео, на кадрах семья из Челябинска выполняет трюки со скакалкой в Ижевске.

- Наше отчетное видео из Ижевска и Перми, которое мы сняли во время поездки в Удмуртию на фестиваль скиппинга. С погодой на этот раз не очень повезло - было холодно, и шли дожди, да и времени снимать было немного. Но, несмотря на это мы сделали неплохой клип, - подписал видео глава семьи Максим.

Семья Костандовых профессионально занимается роуп-скиппингом. Его суть заключается в прыжках через скакалку с исполнением сложных трюков, в том числе акробатических. В Ижевск они приехали на фестиваль роуп-скиппинга, который проходил 14 сентября.

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Необычные трюки со скакалками в Ижевске.Это видео мы сняли в двух городах - Ижевск и Пермь - во время поездки на фестиваль роуп скиппинга Удмуртии осенью 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU