2019-09-18T16:09:19+03:00
Общество

Днем 19 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди

Температура днем не поднимается выше +10 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В южных районах Удмуртии днем 19 сентября, в четверг, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

По информации ведомства, за 12 часов может выпасть от 15 до 49 мм осадков. Жителям рекомендуют закрывать окна в помещениях, автомобилистам при плохой видимости останавливаться, отказаться от рыбалки и других мероприятиях на воде.

Так, 19 сентября температура днем составит +10…+11 градусов, ночью +5…+6 градусов, дожди.

20 сентября, в пятницу, температура днем составит +8 градусов, ночью +3 градуса, дожди.

21 сентября, в субботу, температура днем +7…+8 градусов, ночью +3 градуса, дожди.

22 сентября, в воскресенье, температура днем +8 градусов, ночью +2 градуса, небольшие дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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