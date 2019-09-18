2019-09-18T16:14:55+03:00
Общество

Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию

Владимир Владимирович приедет в Удмуртию 19 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.kremlin.ruФото: www.kremlin.ru
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Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию. Она опубликована на сайте администрации президента.

- В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности – Дню оружейника, – глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников», - говорится в сообщении.

Также Президент проведет также заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

Ранее поездку Владимира Путина анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин» (12+), в воскресенье 15 сентября.

Напомним, это будет 10-й, юбилейный визит главы государства в Удмуртию. Вспомнили все рабочие поездки (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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