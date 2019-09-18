Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию
Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию. Она опубликована на сайте администрации президента.
- В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности – Дню оружейника, – глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников», - говорится в сообщении.
Также Президент проведет также заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.
Ранее поездку Владимира Путина анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин» (12+), в воскресенье 15 сентября.
Напомним, это будет 10-й, юбилейный визит главы государства в Удмуртию. Вспомнили все рабочие поездки (подробнее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Звезды приглашают ижевчан на День Оружейника 19 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»