В МВД по Удмуртии опровергли информацию о пьяной езде министра на катере

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-18T15:56:54+03:00

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В Удмуртии полностью опровергли информацию о пьяной езде министра на катере. Сообщение о пьяных прогулках министра внутренних дел появилось в телеграмм-каналах.

- Министр внутренних дел по Удмуртии в состоянии алкогольного опьянения, отдыхая на базе отдыха МВД в деревне Ныргында на реке Кама, вылетел на катере, принадлежащем МВД по Удмуртии, на берег, где находились отдыхающие, в результате чего одному из отдыхающих были причинены тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу. В настоящее время материал проверки передан в Следственный комитет Татарстана, так как все произошло на их территории. Делу пытаются не дать огласки, и уже есть желающие готовые взять вину на себя, - говорилось в сообщении.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что данного факта не было и информация является ложной.

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ИСТОЧНИК KP.RU