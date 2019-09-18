Смена руководства произошла на концерне «Калашников»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-18T16:38:22+03:00

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На концерне «Калашников» произошла смена руководства. Об этом сообщает Калашников Медиа.

Исполняющим обязанности гендиректора группы компании «Калашников» назначили Дмитрия Тарасова, ранее он был управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» в Ижевске.

Дмитрий Тарасов родился в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук, работал в ОАО «Ижсталь». С 2016 года занимал позицию Управляющего директора АО «Концерн «Калашников». С 2014 по 2016 годы в качестве Директора возглавлял оружейное производство АО «Концерн «Калашников».

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ИСТОЧНИК KP.RU