2019-09-18T16:38:22+03:00
Общество

Смена руководства произошла на концерне «Калашников»

Исполняющим обязанности гендиректора стал Дмитрий Тарасов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Калашников МедиаФото: Калашников Медиа
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На концерне «Калашников» произошла смена руководства. Об этом сообщает Калашников Медиа.

Исполняющим обязанности гендиректора группы компании «Калашников» назначили Дмитрия Тарасова, ранее он был управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» в Ижевске.

Дмитрий Тарасов родился в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук, работал в ОАО «Ижсталь». С 2016 года занимал позицию Управляющего директора АО «Концерн «Калашников». С 2014 по 2016 годы в качестве Директора возглавлял оружейное производство АО «Концерн «Калашников».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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