Смена руководства произошла на концерне «Калашников»
На концерне «Калашников» произошла смена руководства. Об этом сообщает Калашников Медиа.
Исполняющим обязанности гендиректора группы компании «Калашников» назначили Дмитрия Тарасова, ранее он был управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» в Ижевске.
Дмитрий Тарасов родился в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук, работал в ОАО «Ижсталь». С 2016 года занимал позицию Управляющего директора АО «Концерн «Калашников». С 2014 по 2016 годы в качестве Директора возглавлял оружейное производство АО «Концерн «Калашников».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вспоминаем все визиты в Удмуртию президента страны. А также собрали несколько интересных фактов.
- Что такое осень? Это...ливни! Именно такой прогноз на завтра дают синоптики. А также подготовили прогноз на ближайшие дни (неутешительный).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»