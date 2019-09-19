2019-09-19T08:55:47+03:00
Общество

«Счастливый билет»: семья из Удмуртии выиграла в лотерею квартиру

Билет выбирал глава семейства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: naked-science.ruФото: naked-science.ru
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Семья из Удмуртии выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По словам счастливчиков, лотерейный билет выбирал глава семейства. Каждое воскресенье они собираются у телевизора в ожидании победы.

- В билете осталось одно незачёркнутое число. Мы были взволнованы и ждали нужный шар, и тут он выпадает! Начали обниматься, а я даже заплакала от радости, - рассказала дочь победителей.

Кстати семья уже давно планировала купить новую квартиру, выигрыш оказался кстати.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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