Дмитрий Губерниев приедет в Ижевск 6 октября
В Ижевск приезжает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом сообщается в официальном «Инстаграме» Минспорта Удмуртии.
Дмитрий Губерниев приедет в столицу Удмуртии 6 октября на Всероссийский день бега. Вместе с ижевчанами комментатор пройдет пешком дистанцию в 2 км 20 м.
-Мы таким образом будем поддерживать нашу Олимпийскую команду. Все пойдем, бодро финишируем в Парке имени Кирова, - призывает Дмитрий Губерниев.
Кстати, в этот день у спортивного комментатора будет День Рождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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