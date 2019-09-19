2019-09-19T06:11:01+03:00
Спорт

Дмитрий Губерниев приедет в Ижевск 6 октября

Он посетит город в день бега
Анастасия Захарова
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Фото: news.sportbox.ruФото: news.sportbox.ru
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В Ижевск приезжает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом сообщается в официальном «Инстаграме» Минспорта Удмуртии.

Дмитрий Губерниев приедет в столицу Удмуртии 6 октября на Всероссийский день бега. Вместе с ижевчанами комментатор пройдет пешком дистанцию в 2 км 20 м.

-Мы таким образом будем поддерживать нашу Олимпийскую команду. Все пойдем, бодро финишируем в Парке имени Кирова, - призывает Дмитрий Губерниев.

Кстати, в этот день у спортивного комментатора будет День Рождения.

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К нам едет? Нет, не ревизор. К нам едет знаменитый телеведущий Дмитрий Губерниев Для того, чтобы вместе с Ижевском прошагать на Всероссийском дне бега #МолодежьУдмуртии, #УдмуртияТерриторияСпорта, #УдмуртияЗаряжает, #минспортмолодежь, #МинСпортУР, #Спорт, #Удмуртия
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ИСТОЧНИК KP.RU

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