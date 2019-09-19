2019-09-19T06:53:07+03:00
Общество

Городские смартфоны появились на "умных" остановках в Ижевске

Их установили накануне
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: администрация города ИжевскаФото: администрация города Ижевска
Изменить размер текста:

Городские смартфоны установили на «умной» остановке «Центральная площадь» в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

Смартфон представляет собой табло. На нем можно узнать расписание транспорта, посмотреть афишу и городские новости, посмотреть сайты органов власти, вызвать экстренные службы и такси. Смартфон ведет аудиозапись, на нем также есть система видеонаблюдения. В чрезвычайных ситуациях информация передается в экстренные службы.

- С уличного смартфона можно бесплатно позвонить на любые телефонные номера России. Сделать селфи - и отправить фотографию по электронной почте или опубликовать в соцсетях, а также зарядить свой мобильный телефон, - сообщает администрация города.

Ранее горожане жаловались, что новые остановки слишком маленькие по площади и что там протекает крыша. В результате остановки решили увеличить. Протекающую крышу власти объяснили тем, что павильоны не успели доделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По какой причине протекла крыша «умной» остановки в Ижевске

Стала известна программа рабочей поездки Владимира Путина в Удмуртию

Пенсионер из Ижевска стащил детскую аппликацию из ячейки хранения

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лес Победы высадили в Ижевске
16 тонн макулатуры собрали в Ижевске на парашютную вышку
Дмитрий Губерниев приедет в Ижевск 6 октября
18 сентября в Ижевске около детского сада собака покусала маленькую девочку
Смена руководства произошла на концерне «Калашников»
В МВД по Удмуртии опровергли информацию о пьяной езде министра на катере
Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию
Днем 19 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди
Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Удмуртии
Пенсионер из Ижевска стащил детскую аппликацию из ячейки хранения
А вам слабо? Семья из Челябинска показала в Ижевске трюки со скакалками
Фотограф из Удмуртии выиграл фотоконкурс «Самая красивая страна»
19 сентября во время концерта в Ижевске движение троллейбусов перенаправят
Очередная погоня в Ижевске за пьяным водителем закончилась ДТП
«Ночная проверка»: собрали топ-7 фотографий нового фонтана в Ижевске
Ремонт дороги на улице Салютовской в Ижевске завершился
Житель Удмуртии обвиняется в развращении малолетних девочек
Маленький рысенок переехал из Ижевского зоопарка в Челябинский
Ижевчанина лишили водительских прав за оставление места ДТП
5 лет исполнилось Шарканскому месторождению ОАО «Удмуртнефть»
Школу на улице Ильфата Закирова в Ижевске построят к 2021 году
Жители Ижевска все чаще стали искать работу водителя и грузчика
Ученые Удмуртии займутся разработкой искусственного интеллекта
Остановки на Центральной площади в Ижевске стали умнее
Благоустройство части Центральной площади в Ижевске завершилось
Педиатр из Ижевска рассказала о том, для чего нужна вакцинация
29-летнюю ижевчанку обвиняют в смерти мужа
Жителя Удмуртии искали в ночном лесу