Городские смартфоны появились на "умных" остановках в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-19T06:53:07+03:00

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Городские смартфоны установили на «умной» остановке «Центральная площадь» в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

Смартфон представляет собой табло. На нем можно узнать расписание транспорта, посмотреть афишу и городские новости, посмотреть сайты органов власти, вызвать экстренные службы и такси. Смартфон ведет аудиозапись, на нем также есть система видеонаблюдения. В чрезвычайных ситуациях информация передается в экстренные службы.

- С уличного смартфона можно бесплатно позвонить на любые телефонные номера России. Сделать селфи - и отправить фотографию по электронной почте или опубликовать в соцсетях, а также зарядить свой мобильный телефон, - сообщает администрация города.

Ранее горожане жаловались, что новые остановки слишком маленькие по площади и что там протекает крыша. В результате остановки решили увеличить. Протекающую крышу власти объяснили тем, что павильоны не успели доделать.

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ИСТОЧНИК KP.RU