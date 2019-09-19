Городские смартфоны появились на "умных" остановках в Ижевске
Городские смартфоны установили на «умной» остановке «Центральная площадь» в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.
Смартфон представляет собой табло. На нем можно узнать расписание транспорта, посмотреть афишу и городские новости, посмотреть сайты органов власти, вызвать экстренные службы и такси. Смартфон ведет аудиозапись, на нем также есть система видеонаблюдения. В чрезвычайных ситуациях информация передается в экстренные службы.
- С уличного смартфона можно бесплатно позвонить на любые телефонные номера России. Сделать селфи - и отправить фотографию по электронной почте или опубликовать в соцсетях, а также зарядить свой мобильный телефон, - сообщает администрация города.
Ранее горожане жаловались, что новые остановки слишком маленькие по площади и что там протекает крыша. В результате остановки решили увеличить. Протекающую крышу власти объяснили тем, что павильоны не успели доделать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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