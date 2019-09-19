Мошенники, представившись сотрудниками прокуратуры, похитили у пенсионерки из Ижевска 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-19T10:28:59+03:00

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В Ижевске пенсионерку обманули лже-сотрудники прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 88-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей прокуратуры. Далее она пояснила, что потерпевшей положена компенсация в размере 580 тысяч рублей за ранее купленные биологические добавки, которые оказались некачественными. Ижевчанка поверила, но для того, чтобы ее получить нужно оплатить страховку в размере 52 тысяч рублей. Пенсионерка перевела деньги, далее под различными предлогами мошенники просили перечислить деньги, - сообщает ведомство.

В итоге сумма ущерба составила 198 тысяч рублей. Обратиться в полицию посоветовали родственники женщины.

На данный момент возбуждено уголовное дело, принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU