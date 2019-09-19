2019-09-19T10:34:52+03:00
Общество

«Я боялась к ней подойти»: Алина Загитова рассказала о первой встрече с Этери Тутберидзе

А также объяснила, почему не отказывает болельщикам в автографах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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В сети появился видеоролик, где Алина Загитова вспоминает первую встречу со своим тренером Этери Тутберидзе.

- Я сфотографировались впервые в Йошкар-Оле, тогда я еще выступала за Ижевск. Я ее увидела и даже боялась к ней подходить. Тогда было главное сфотографироваться с ней, после этого я хотела в группу к Этери Георгиевне, - поделилась Алина с «Первым каналом».

Также спортсменка рассказала, что в детстве один известный человек не дал ей автограф и тогда она очень сильно расстроилась. Поэтому сейчас она никогда не отказывает болельщикам в автографах и фотографиях.

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Чемпионка мира Алина Загитова о первой встрече с Этери Тутберидзе и автографах для болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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