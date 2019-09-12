Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила Управление внутренних дел в Москве
Алина Загитова посетила УВД ЮЗАО в Москве. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.
- Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте, - сообщают в отделе.
Напомним, несколько дней назад на контрольных прокатах в Москве девушка представила свою новую короткую и произвольную программы. Алина Загитова сообщила, что не будет усложнять программу в этом сезоне. Мы сможем увидеть спортсменку на соревнованиях уже совсем скоро на этапах Гран-при.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алина Загитова представила свою новую произвольную программу
Цитатой из фильма «Брат-2» открыла сезон Елизавета Туктамышева
В Москве выпустили проездной в честь М. Т. Калашникова
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»