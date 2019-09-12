Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила Управление внутренних дел в Москве

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-12T10:26:31+03:00

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Алина Загитова посетила УВД ЮЗАО в Москве. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

- Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте, - сообщают в отделе.

Напомним, несколько дней назад на контрольных прокатах в Москве девушка представила свою новую короткую и произвольную программы. Алина Загитова сообщила, что не будет усложнять программу в этом сезоне. Мы сможем увидеть спортсменку на соревнованиях уже совсем скоро на этапах Гран-при.

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ИСТОЧНИК KP.RU