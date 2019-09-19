7,5 млн рублей направят на совершенствование службы спасения в Удмуртии
В Удмуртии на совершенствовании службы спасения направят 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Система-112 в Удмуртии пока находится в опытной эксплуатации, за прошлый год специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) обработали более 1 миллиона вызовов. Так, например, в августе этого года зафиксировано 91 660 звонков. Большая доля вызовов приходится на скорую помощь и полицию. А это жизнь, здоровье и безопасность наших граждан, - отметил Председатель Правительства региона Ярослав Семёнов.
По словам замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, с момента создания ЕДДС качество оказания помощи населению повысилось, а время реагирования дежурных служб на происшествия сократилось.
В 2019 году в бюджете республики предусмотрено 27,8 млн рублей на развитие программ АПК «Безопасный город» и ЕДДС.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В День оружейника состоялось возложение цветов к бюстам Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова.
- Узнали, когда перестанут ходить дачные автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»