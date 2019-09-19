2019-09-19T12:22:03+03:00
Общество

7,5 млн рублей направят на совершенствование службы спасения в Удмуртии

На данный момент система находится в опытной эксплуатации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии на совершенствовании службы спасения направят 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Система-112 в Удмуртии пока находится в опытной эксплуатации, за прошлый год специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) обработали более 1 миллиона вызовов. Так, например, в августе этого года зафиксировано 91 660 звонков. Большая доля вызовов приходится на скорую помощь и полицию. А это жизнь, здоровье и безопасность наших граждан, - отметил Председатель Правительства региона Ярослав Семёнов.

По словам замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, с момента создания ЕДДС качество оказания помощи населению повысилось, а время реагирования дежурных служб на происшествия сократилось.

В 2019 году в бюджете республики предусмотрено 27,8 млн рублей на развитие программ АПК «Безопасный город» и ЕДДС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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