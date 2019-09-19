С 1 октября в Ижевске перестанут ходить дачные автобусы

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-19T11:16:16+03:00

Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ

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Пригородные маршруты в Ижевске перестанут курсировать 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ИПОПАТ.

- Многое зависит от погодных условий. Иногда мы немного продлеваем сезон. Но в этом году, судя по прогнозу погоды, пригородные маршруты закроются 1 октября, как и положено, - добавили в пресс-службе.

Отметим, что по данным сервиса «Яндекс погода», первая неделя октября будет прохладной и дождливой. Температура воздуха составит +6...+9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU