Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с праздником

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-19T13:07:24+03:00

В Ижевске День оружейника отмечается 19 сентября

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте правительства России.

- Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружений и техники. Они отличаются высокими боевыми характеристиками, а многие из них значительно превосходят зарубежные аналоги. Наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, продолжает расширять свой экспортный потенциал, - говорится в сообщении.

Также Дмитрий Медведев отметил, что достижениями оборонно-промышленный комплекс обязан всем специалистам, которые преданы своему делу и ответственно относятся к своей работе.

Напомним, Ижевск стал одной из «оружейных столиц» России. Указом президента России от 3 декабря 2011 года День оружейника отмечается 19 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU