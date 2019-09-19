Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте правительства России.
- Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружений и техники. Они отличаются высокими боевыми характеристиками, а многие из них значительно превосходят зарубежные аналоги. Наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, продолжает расширять свой экспортный потенциал, - говорится в сообщении.
Также Дмитрий Медведев отметил, что достижениями оборонно-промышленный комплекс обязан всем специалистам, которые преданы своему делу и ответственно относятся к своей работе.
Напомним, Ижевск стал одной из «оружейных столиц» России. Указом президента России от 3 декабря 2011 года День оружейника отмечается 19 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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