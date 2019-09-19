В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове
На сайте kinopoisk.ru опубликовали трейлер фильма «Калашников» о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове.
К 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора Михаила Калашникова кинокомпания «РБ-Продакшн» выпускает полнометражный фильм «Калашников».
Роль Калашникова в фильме исполнит Юрий Борисов. Картина снята «на реальных событиях», однако, как говорили ранее продюсеры, художественные допущения там все-таки имеются. Планируется, что фильм выйдет в прокат ко Дню защитника Отечества – 23 февраля 2020 года.
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Трейлер фильма "Калашников" 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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