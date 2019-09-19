В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-19T16:54:00+03:00

В прокат фильм выйдет в 2020 году

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На сайте kinopoisk.ru опубликовали трейлер фильма «Калашников» о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове.

К 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора Михаила Калашникова кинокомпания «РБ-Продакшн» выпускает полнометражный фильм «Калашников».

Роль Калашникова в фильме исполнит Юрий Борисов. Картина снята «на реальных событиях», однако, как говорили ранее продюсеры, художественные допущения там все-таки имеются. Планируется, что фильм выйдет в прокат ко Дню защитника Отечества – 23 февраля 2020 года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/733030" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма "Калашников" 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU