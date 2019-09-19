2019-09-19T17:02:15+03:00
Общество

Пробки в Ижевске достигли 8 баллов

Перекрыта одна улица, произошли ДТП и приехал президент России
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: "Яндекс.Пробки"Фото: "Яндекс.Пробки"
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В четверг, 19 сентября, в Ижевске пробки достигли 8 баллов. Это связано с празднованием Дня оружейника в столице Удмуртии.

Во-первых, перекрыли часть улицы Пушкинская (от Советской до Кирова). Она будет закрыта для проезда до 22.00. Во-вторых, рабочее время закончилось и люди поспешили домой, увеличился поток автомобилей. Конечно, к этому всему добавляется то, что в Ижевск уже прибыл президент России Владимир Путин. И его кортеж курсирует по улицам столицы республики.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», добавляет обострения ситуации и мелкие ДТП. Так, сложно проехать по улицам: Воткинское шоссе, Холмогорова, Удмуртская, Кирова, Горького. Если вы еще не успели сесть в автомобиль, то заранее продумайте свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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