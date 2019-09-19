Президент России Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске
Президент России Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске. Глава государства поздравил всех причастных с Днем оружейника.
- Рад приветствовать в Ижевске участников и гостей второго форума оружейников. Хочу поздравить всех с профессиональным праздником. Все теплые слова тем, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшее символом нашей армии и ее побед. Среди выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место принадлежит Михаилу Калашникову. 100-летие со дня рождения, которого отмечается в этом году. Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота отечества. Убежден созданное им вооружение и в будущем еще многие десятилетия надежно будем служить нашим солдатам и офицерам, а отечественная школа стрелкового оружия, которую он вложил свою жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми молодыми талантами, - сказал Владимир Путин.
Также он поблагодарил всех ветеранов отрасли за добросовестное и ответственное отношение к делу.
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Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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