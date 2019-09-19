СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-19T17:46:29+03:00

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Президент России Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске. Глава государства поздравил всех причастных с Днем оружейника.

- Рад приветствовать в Ижевске участников и гостей второго форума оружейников. Хочу поздравить всех с профессиональным праздником. Все теплые слова тем, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшее символом нашей армии и ее побед. Среди выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место принадлежит Михаилу Калашникову. 100-летие со дня рождения, которого отмечается в этом году. Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота отечества. Убежден созданное им вооружение и в будущем еще многие десятилетия надежно будем служить нашим солдатам и офицерам, а отечественная школа стрелкового оружия, которую он вложил свою жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми молодыми талантами, - сказал Владимир Путин.

Также он поблагодарил всех ветеранов отрасли за добросовестное и ответственное отношение к делу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/733042" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU