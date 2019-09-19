Очевидцы: Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников» в Ижевске
После выступления на втором форуме оружейников в Ижевске президент России Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников». Этот момент удалось запечатлеть одному из жителей близлежащих домов.
На кадрах отчетливо видно то, что обычно скрыто от глаз простых граждан: вся охрана президента, журналисты ожидающие выступление главы государства и простые зеваки-жители домов.
В технопарке президент провел заседание ВПК России.
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Кортеж президента России подъезжает к технопарку "Калашников".Автор видео: Алексей Кононов vk.com/konalex02 @alexeykononofff
ИСТОЧНИК KP.RU
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