Очевидцы: Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников» в Ижевске

СЕГОДНЯ 19:22 2019-09-19T19:25:03+03:00

На кадрах видно все, что обычно скрыто от глаз населения [видео]

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После выступления на втором форуме оружейников в Ижевске президент России Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников». Этот момент удалось запечатлеть одному из жителей близлежащих домов.

На кадрах отчетливо видно то, что обычно скрыто от глаз простых граждан: вся охрана президента, журналисты ожидающие выступление главы государства и простые зеваки-жители домов.

В технопарке президент провел заседание ВПК России.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/733068" frameborder="0"></iframe> Кортеж президента России подъезжает к технопарку "Калашников".Автор видео: Алексей Кононов vk.com/konalex02 @alexeykononofff

ИСТОЧНИК KP.RU