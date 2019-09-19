СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-19T18:00:55+03:00

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Президент России Владимир Путин после выступления на втором форуме оружейников в Ижевске отправился в «Академию Калашников».

Там мальчик из Ижевска Никита рассказал о своем изобретении - гид по столице Удмуртии.

- Также можно сфотографироваться на месте, - говорит мальчик в отрывке видео, которое было опубликовано на телеграм канале Пул №3.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября, чтобы принять участие в мероприятиях приуроченных ко Дню оружейника.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/733048" frameborder="0"></iframe> Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении.

ИСТОЧНИК KP.RU