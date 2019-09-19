Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении
Президент России Владимир Путин после выступления на втором форуме оружейников в Ижевске отправился в «Академию Калашников».
Там мальчик из Ижевска Никита рассказал о своем изобретении - гид по столице Удмуртии.
- Также можно сфотографироваться на месте, - говорит мальчик в отрывке видео, которое было опубликовано на телеграм канале Пул №3.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября, чтобы принять участие в мероприятиях приуроченных ко Дню оружейника.
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Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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