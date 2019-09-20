19-летний юноша пропал в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-20T06:11:42+03:00

Он ушел из дома в неизвестном направлении

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2 сентября 2019 года 19-летний Бочкарев Сергей Вячеславович вышел из дома в Ижевске и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Ростом юноша около 165 см, худощавого телосложения.

Если вы знаете что-либо о судьбе Сергея, просьба позвонить в поисковый отряд «Регион 18» по телефону 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU