2019-09-20T06:11:42+03:00
Общество

19-летний юноша пропал в Ижевске

Он ушел из дома в неизвестном направлении
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"
Изменить размер текста:

2 сентября 2019 года 19-летний Бочкарев Сергей Вячеславович вышел из дома в Ижевске и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Ростом юноша около 165 см, худощавого телосложения.

Если вы знаете что-либо о судьбе Сергея, просьба позвонить в поисковый отряд «Регион 18» по телефону 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении

В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Успейте посмотреть»: режим работы нового фонтана в Ижевске
Из-за тренировок авиагруппы «Соколы России» в зоопарке Ижевске некоторых животных не будет в вольерах
408 жителей Удмуртии остались без света из-за долгов
23 сентября в Ижевске состоится открытие сквера «Рябиновый»
15 гектаров леса высадили в Удмуртии
Отопительный сезон начался в Удмуртии
Расписание ряда пригородных поездов изменится в Удмуртии
Очевидцы: Владимир Путин приехал в технопарк «Калашников» в Ижевске
Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении
Президент России Владимир Путин выступил на втором форуме оружейников в Ижевске
Видео: Владимир Путин приехал в театр оперы и балета Ижевска
Пробки в Ижевске достигли 8 баллов
В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове
Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск
Сразу несколько пешеходных переходов обустроят в Ижевске
Аромат, посвященный конструктору Михаилу Калашникову, появился в Ижевске
«Я вас бросил в воду, как породистых щенков»: Михаил Драгунов рассказал о легендарном отце-оружейнике