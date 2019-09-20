19-летний юноша пропал в Ижевске
2 сентября 2019 года 19-летний Бочкарев Сергей Вячеславович вышел из дома в Ижевске и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Ростом юноша около 165 см, худощавого телосложения.
Если вы знаете что-либо о судьбе Сергея, просьба позвонить в поисковый отряд «Регион 18» по телефону 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Мальчик Никита из Ижевска рассказал Владимиру Путину о своем изобретении
В сети появился трейлер фильма о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»