2019-09-20T07:22:08+03:00
Общество

Отопительный сезон начался в Удмуртии

Первыми тепло получили жители Ижевска и Глазова
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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18 сентября в Удмуртии запустили отопительный сезон. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Дмитрий Сурнин - министр строительства, ЖКХ и энергетики.

Первыми тепло получили в Ижевске – на данный момент отапливаются 176 детских садов, 65 школ, 29 больниц и 26 многоквартирных домов, в Глазове – все соцобъекты и жилые дома.

- В Сарапуле ситуация на сегодняшний день в городе такая: запуск тепла осуществлён на 71,4%. Тепло получили 18 школ,27 детских садов, 12 больниц и 247 домов, - рассказал Дмитрий Николаевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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