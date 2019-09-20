Отопительный сезон начался в Удмуртии
18 сентября в Удмуртии запустили отопительный сезон. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Дмитрий Сурнин - министр строительства, ЖКХ и энергетики.
Первыми тепло получили в Ижевске – на данный момент отапливаются 176 детских садов, 65 школ, 29 больниц и 26 многоквартирных домов, в Глазове – все соцобъекты и жилые дома.
- В Сарапуле ситуация на сегодняшний день в городе такая: запуск тепла осуществлён на 71,4%. Тепло получили 18 школ,27 детских садов, 12 больниц и 247 домов, - рассказал Дмитрий Николаевич.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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