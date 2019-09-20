23 сентября в Ижевске состоится открытие сквера «Рябиновый»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-20T09:04:34+03:00

Он находится на улице 9-е Января

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В Ижевске 23 сентября, в понедельник, состоится открытие сквера «Рябиновый». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сквер располагается на улице 9-е Января в районе жилых домов №»163-183а. Эта территория одно из пяти общественных пространств, которое благоустраивали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной и городской среды», - сообщает пресс-служба.

На территории установили новые фонари и скамейки, посадили деревья и проложили дорожки. Также установлены игровые комплексы, качели и уличные тренажеры.

На благоустройство территории потратили 17,15 млн рублей, из них 16,15 млн рублей – из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU