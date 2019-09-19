Владимир Путин в Ижевске: поздравление с Днем оружейника, многомиллиардный контракт и визит в «Академию «Калашников»

19 сентября Владимир Путин прилетел в Ижевск - он посетил наш город в рамках празднования Дня оружейника. Где он побывал, с кем встретился и о чем рассказал? «Комсомолка» собрала полный отчет. Информация о том, что Владимир Путин приземлился в Ижевске появилась около 17:30. Планировалось, что он проведет заседание военно-промышленной комиссии (подробности). Он поздравил всех причастных с Днем оружейника.

- Все теплые слова тем, кто закладывал славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшее символом нашей армии и ее побед. Среди выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место принадлежит Михаилу Калашникову. 100-летие со дня рождения, которого отмечается в этом году. Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота отечества. Убежден созданное им вооружение и в будущем еще многие десятилетия надежно будем служить нашим солдатам и офицерам, а отечественная школа стрелкового оружия, которую он вложил свою жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми молодыми талантами, - отметил Президент России (Подробности).

После Форума оружейников президент страны отправился на открытие юношеского технопарка «Калашников».

Фото: kremlin.ru

В технопарке Владимир Владимирович пообщался с юным изобретателем (подробнее).

Также осмотрел аудитории нового учреждения дополнительного образования детей. Напомним, во время визита Владимира Путина в Ижевск в июне 2017 года было подписано соглашение о создании детского технопарка «Кванториум».

Заключительным мероприятием в рабочей поездке президента России стало заседание Военно-промышленной комиссии.

Фото: kremlin.ru

После заседания комиссии состоялось подписание контракта между ижевским заводом «Купол» и Минобороны на производство и поставку дивизионные комплекты зенитных ракетных комплексов «ТОР»: «ТОР-М2» и «ТОР-М2ДТ».

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