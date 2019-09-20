408 жителей Удмуртии остались без света из-за долгов

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-20T09:31:26+03:00

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В Удмуртии 408 жителей лишились электричества из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба «Энергосбыт Плюс».

- Общая сумма задолженности за электроэнергию у жителей Удмуртии в августе составляла 33,279 млн рублей. Именно поэтому было принято решение об отключении электричества. После уведомлений об отключении 2,5 тысяч человек оплатили долги, - сообщает пресс-служба.

Остальные лишились ресурса. Также в сентябре планируется отключать электричество у 2917 жителей. Общая сумма долга – 25,75 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU