408 жителей Удмуртии остались без света из-за долгов
В Удмуртии 408 жителей лишились электричества из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба «Энергосбыт Плюс».
- Общая сумма задолженности за электроэнергию у жителей Удмуртии в августе составляла 33,279 млн рублей. Именно поэтому было принято решение об отключении электричества. После уведомлений об отключении 2,5 тысяч человек оплатили долги, - сообщает пресс-служба.
Остальные лишились ресурса. Также в сентябре планируется отключать электричество у 2917 жителей. Общая сумма долга – 25,75 млн рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Президент России успел пообщаться с юным изобретателем в «Академии Калашников».
- Один из жителей домов на улице Горького смог снять на камеру приезд президента России в технопарк "Калашников". Видео впечатляет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»