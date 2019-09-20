Девушке из Удмуртии, которая задавила во сне своего ребенка, могут назначить штраф

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-20T13:49:51+03:00

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В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летней девушки, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

- 13 августа 2019 года семья с двухмесячным ребенком приехала в Сюмсинский район в гости к родителям, там они выпили и легли спать, а ребенка положили между собой. Утром молодые люди обнаружили, что ребенок мертв, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и родственники. С учетом того, что девушка впервые совершила преступление небольшой тяжести, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU