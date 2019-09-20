Тренировочные полеты «Соколов России» начались в Ижевске
Стало шумно в небе над Ижевском, а это значит, что «Соколы России» прилетели тренироваться! В соцсетях появляются фотографии и видео зрелищных полетов. Собрали для вас подборку фото и видео. Кстати, в небе пока летает один самолет, остальные подключатся чуть позже.
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Фото: Владимир Мещеряков
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Фото: Павел Петров
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Напомним, тренировки пилотажной группы пройдут до 17:00 20 сентября (подробнее).
Само выступление «Соколов России» можно будет увидеть 21 сентября, в субботу, в 14:00 на набережной Ижевска.
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Тренировочные полеты "Соколов России" на набережной Ижевска.Автор: Иван Чирков
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ИСТОЧНИК KP.RU
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