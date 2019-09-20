Тренировочные полеты «Соколов России» начались в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-20T11:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало шумно в небе над Ижевском, а это значит, что «Соколы России» прилетели тренироваться! В соцсетях появляются фотографии и видео зрелищных полетов. Собрали для вас подборку фото и видео. Кстати, в небе пока летает один самолет, остальные подключатся чуть позже.

VID_20190920_114024.mp4.

Фото: Владимир Мещеряков

VID_20190920_114108.mp4.

Фото: Павел Петров

ksuhakosh Сидишь на работе, работу работаешь, а тут такой шум #птичкиприлетели #деньоружейника #ижевск

VID_20190920_114144.mp4.

Напомним, тренировки пилотажной группы пройдут до 17:00 20 сентября (подробнее).

Само выступление «Соколов России» можно будет увидеть 21 сентября, в субботу, в 14:00 на набережной Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вместо «Русских Витязей» в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России». В чем причина.

- Зрелищное шоу пилотажной группы «Соколы России» можно будет посмотреть с необычного ракурса.

- По какой причине 21 сентября ижевчанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт?

Тренировочные полеты "Соколов России" на набережной Ижевска.Автор: Иван Чирков

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU