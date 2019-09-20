2019-09-20T11:28:16+03:00
Общество

Тренировочные полеты «Соколов России» начались в Ижевске

Тренировки продлятся до 17:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/ssd.ifФото: instagram.com/ssd.if
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Стало шумно в небе над Ижевском, а это значит, что «Соколы России» прилетели тренироваться! В соцсетях появляются фотографии и видео зрелищных полетов. Собрали для вас подборку фото и видео. Кстати, в небе пока летает один самолет, остальные подключатся чуть позже.

VID_20190920_114024.mp4.

Фото: Владимир Мещеряков

Фото: Владимир Мещеряков

VID_20190920_114108.mp4.

Фото: Павел Петров

Фото: Павел Петров

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#деньоружейника #ижевск #истребитель #соколыроссии #праздник
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Сидишь на работе, работу работаешь, а тут такой шум #птичкиприлетели #деньоружейника #ижевск
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VID_20190920_114144.mp4.

Напомним, тренировки пилотажной группы пройдут до 17:00 20 сентября (подробнее).

Само выступление «Соколов России» можно будет увидеть 21 сентября, в субботу, в 14:00 на набережной Ижевска.

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Тренировочные полеты "Соколов России" на набережной Ижевска.Автор: Иван Чирков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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