2019-09-20T13:52:28+03:00
Общество

Камеры видеонаблюдения появятся в городах и поселках Удмуртии

Всего установят 103 новые камеры
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В городах и селах Удмуртии появятся камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, новые камеры появятся в Ижевске (40 штук), Глазове (23 штуки), Можге (15 штук), Камбарском районе (15 штук) и Увинском районе (10 штук). На эти цели в бюджете республики предусмотрено 27,7 млн рублей.

- На данный момент согласованы параметры технического задания на проектирование всей системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Мы уже активно подключились к этой стадии. Задача сейчас - это установка камер до конца года. Их будут устанавливать как фиксированные, с функцией распознавания лица, так и поворотные с оптическим и цифровым зумом. Это необходимо для того, чтобы все коллеги, участвующие в обеспечении безопасности населения республики на этих пилотных зонах, могли иметь возможность оперативно влиять на обстановку, - сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Камеры установят в местах массового пребывании людей, на религиозных объектах и в местах основных въездов на территории городов. Все места определят до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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