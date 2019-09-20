В зоопарке Ижевска перестали показывать песцов

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-20T13:54:50+03:00

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В зоопарке Ижевске переселили в закрытое помещение песцов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Все чаще в нашем зоопарке мы стали сталкиваться с жалобами посетителей на укусы животных. Эта тенденция нас пугает. Ведь причиной уксусов становятся просунутые через двойные ограждения (решетка и отжим) детские ручки и пальчики, - сообщает пресс-служба.

Естественно, животные пытаются защитить свой вольер и как итог – укус! А все потому, что посетители зоопарка не соблюдают правила поведения и не читают предупреждающие таблички.

Кстати, к переезду в закрытое помещение готовится соболь, его так же перестанут экспонировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU