В зоопарке Ижевска перестали показывать песцов
В зоопарке Ижевске переселили в закрытое помещение песцов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Все чаще в нашем зоопарке мы стали сталкиваться с жалобами посетителей на укусы животных. Эта тенденция нас пугает. Ведь причиной уксусов становятся просунутые через двойные ограждения (решетка и отжим) детские ручки и пальчики, - сообщает пресс-служба.
Естественно, животные пытаются защитить свой вольер и как итог – укус! А все потому, что посетители зоопарка не соблюдают правила поведения и не читают предупреждающие таблички.
Кстати, к переезду в закрытое помещение готовится соболь, его так же перестанут экспонировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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