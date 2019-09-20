2019-09-20T14:32:35+03:00
Происшествия

Уголовное дело группы наркосбытчиков направлено в суд Удмуртии

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении группы накросбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Житель Сарапула приобретал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и передавал двум другим участникам группы. Они в свою очередь сбывали вещества путем оборудования тайников на территории Сарапула, - сообщает ведомство.

Преступную деятельность молодых людей пресекли сотрудники специализированного отдела МО МВД России «Сарапульский». При обыске машины одного из участников было обнаружено 60 свертков с веществами, а в квартире оборудование и приспособление для расфасовки наркотиков.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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