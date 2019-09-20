Уголовное дело группы наркосбытчиков направлено в суд Удмуртии
В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении группы накросбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Житель Сарапула приобретал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и передавал двум другим участникам группы. Они в свою очередь сбывали вещества путем оборудования тайников на территории Сарапула, - сообщает ведомство.
Преступную деятельность молодых людей пресекли сотрудники специализированного отдела МО МВД России «Сарапульский». При обыске машины одного из участников было обнаружено 60 свертков с веществами, а в квартире оборудование и приспособление для расфасовки наркотиков.
На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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