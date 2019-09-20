Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-20T15:02:50+03:00

На следующей неделе ожидается первый снег

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Осень стремительно набирает обороты. Так, в выходные в Удмуртии ожидается похолодание, температура не поднимется выше +9 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу 21 сентября, температура днем + 6…+7 градусов, ночью +2 градуса, ночью и днем небольшие дожди.

В воскресенье, 22 сентября, температура днем +6 градусов, ночью +1 градус, небольшие дожди.

В понедельник, 23 сентября, ночью температура опустится до 0 градусов. А во вторник, 24 сентября возможен первый снег. В целом следующая неделя будет холодной, ночью средняя температура +1…0 градусов, днем +5…+7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU