2019-09-20T15:02:50+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные

На следующей неделе ожидается первый снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Осень стремительно набирает обороты. Так, в выходные в Удмуртии ожидается похолодание, температура не поднимется выше +9 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу 21 сентября, температура днем + 6…+7 градусов, ночью +2 градуса, ночью и днем небольшие дожди.

В воскресенье, 22 сентября, температура днем +6 градусов, ночью +1 градус, небольшие дожди.

В понедельник, 23 сентября, ночью температура опустится до 0 градусов. А во вторник, 24 сентября возможен первый снег. В целом следующая неделя будет холодной, ночью средняя температура +1…0 градусов, днем +5…+7 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Почему перестали экспонировать песцов в зоопарке Ижевска и кто еще в скором времени переедет в закрытое помещение.

- Для тех, кто не смог вчера прийти на концерт, собрали самые яркие фото. Несмотря на погоду было действительно жарко!

ИСТОЧНИК KP.RU

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