Что такое эпоха Водолея и как она отразится на ижевчанах
20 сентября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» астропсихолог Эльза Абзалова рассказала об эпохе Водолея.
Гостья в прямом эфире рассказала, что это такое «эпоха Водолея», когда она наступила и как отразится на жителях Ижевска.
Астролог Эльза Абзалова об эпохе Водолея. Грозят ли нам войны и природные катаклизмы?
- Требования ко всем одинаковые, успешными будут те, кто пойдут по собственному пути и поймут свою внутреннюю суть, - рассказала Эльза Абзалова.
А также астропсихолог рассказала, грозят ли нам войны и природные катаклизмы.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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