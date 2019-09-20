2019-09-20T15:57:36+03:00
Общество

Что такое эпоха Водолея и как она отразится на ижевчанах

Подробнее об эпохе рассказала астропсихолог Эльза Абзалова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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20 сентября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» астропсихолог Эльза Абзалова рассказала об эпохе Водолея.

Гостья в прямом эфире рассказала, что это такое «эпоха Водолея», когда она наступила и как отразится на жителях Ижевска.

Астролог Эльза Абзалова об эпохе Водолея. Грозят ли нам войны и природные катаклизмы?

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- Требования ко всем одинаковые, успешными будут те, кто пойдут по собственному пути и поймут свою внутреннюю суть, - рассказала Эльза Абзалова.

А также астропсихолог рассказала, грозят ли нам войны и природные катаклизмы.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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