Что такое эпоха Водолея и как она отразится на ижевчанах

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-20T15:57:36+03:00

Изменить размер текста: A A

20 сентября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» астропсихолог Эльза Абзалова рассказала об эпохе Водолея.

Гостья в прямом эфире рассказала, что это такое «эпоха Водолея», когда она наступила и как отразится на жителях Ижевска.

Астролог Эльза Абзалова об эпохе Водолея. Грозят ли нам войны и природные катаклизмы? 00:00 00:00

- Требования ко всем одинаковые, успешными будут те, кто пойдут по собственному пути и поймут свою внутреннюю суть, - рассказала Эльза Абзалова.

А также астропсихолог рассказала, грозят ли нам войны и природные катаклизмы.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Для тех, кто не смог вчера прийти на концерт, собрали самые яркие фото. Несмотря на погоду, было действительно жарко!

- Появилась информация, что новый светомузыкальный фонтан законсервируют на зиму. Но несколько дней он все же проработает, смотрите расписание и наслаждайтесь.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU