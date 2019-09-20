Во время проведения биатлонных стартов в Ижевске ограничат движение на двух улицах
21 сентября, в Ижевске ограничат движение по двум улицам во время проведения «Калашников Биатлон Фест» (0+). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Так, с 06:00 до 20:00 движение будет ограничено на улицах Свободы (от Красногеройской до Советской) и Красногеройской (от Пушкинской до Красноармейской). Водителей просят выбирать пути объезда.
Напомним, 21 сентября в Ижевске на стадионе "Динамо" пройдет «Калашников Биатлон Фест» – любительская гонка со стрельбой из биатлонных винтовок. Среди звездных гостей: Иван Черезов, Дмитрий Малышко, Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Александр Легков и Алексей Петухов
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- Один из жителей домов на улице Горького смог снять на камеру приезд президента России в технопарк "Калашников". Видео впечатляет.
- Вот это да! Утепляемся, дорогие, утепляемся! На следующей неделе возможен снег и похолодание. А что приготовили нам выходные, смотрим на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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