2019-09-22T11:48:04+03:00
Общество

Семья из Удмуртии выиграла в конкурсе «Успешная семья Приволжья-2019»

Церемония награждения прошла в Саранске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: izvmor.ru/novostiФото: izvmor.ru/novosti
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Семья из Удмуртии победила в конкурсе «Успешная семья Приволжья-2019». Об этом сообщает портал «Известия Мордовии».

Мамы, папы и их дети показывали творческие программы на сцене Государственного русского драматического театра. Всего своими талантами поделились 14 семей из всех регионов Приволжского федерального округа. Все они уже являются победители региональных отборочных этапов.

Так, первое место в конкурсе заняла семья Русских из Удмуртии, второе - Дудниковы из Оренбургской области, третье - семья Бурцевых из Пензенской области.

Кстати, в прошлом году победители были родом из Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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