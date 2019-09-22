2019-09-22T12:41:12+03:00
Общество

92% из всех объектов в Ижевске подключены к теплу

Подключение тепла началось 9 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 92% клиентов подключены к теплу. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- На данный момент в Ижевске тепло получают 2747 городских объектов из 2980. В том числе 403 учреждения соцсферы (школы, детские сады, учебные заведения, больницы) из 412 и 2344 жилых дома из 2573, - сообщает пресс-служба.

В Ижевске подключение потребителей к теплу идет в штатном режиме. В течение ближайших выходных дней запланировано завершить запуск тепла во все объекты. Исключением могут стать те объекты, где выявлены дефекты при запуске теплоносителя. Устранение запланировано не позднее окончания следующей недели.

Напомним, подача тепла в столице Удмуртии началась 9 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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