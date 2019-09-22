Семья из трех человек погибла при пожаре в Удмуртии
В Удмуртии (Завьяловский район) возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- В ночь с 21 на 22 сентября в одном из садовых домов произошел пожар. В огне погибли три человека, среди них малолетний ребенок, - сообщает ведомство.
На данный момент на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливается причина пожара и все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.
Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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