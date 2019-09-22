Семья из трех человек погибла при пожаре в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-22T10:01:33+03:00

Пожар произошел в ночь с 21 на 22 сентября

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В Удмуртии (Завьяловский район) возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В ночь с 21 на 22 сентября в одном из садовых домов произошел пожар. В огне погибли три человека, среди них малолетний ребенок, - сообщает ведомство.

На данный момент на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливается причина пожара и все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания.

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ИСТОЧНИК KP.RU