2019-09-22T14:50:20+03:00
Общество

Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади

Мероприятие посвятили 100-летию Михаила Калашникова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске, 21 сентября, на Центральной площади состоялся парад кадетского движения. В нем приняли участие две тысячи кадет.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Всех участников парада поздравил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, а также сообщил, что лучшие кадеты в следующем году примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, в городе Брест и будут нести вахту памяти в Брестской крепости.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Такой парад проходит в Ижевске второй раз, впервые он прошел в мае 2018 года.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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