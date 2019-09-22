Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади
В Ижевске, 21 сентября, на Центральной площади состоялся парад кадетского движения. В нем приняли участие две тысячи кадет.
Фото: Амир Закиров
Всех участников парада поздравил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, а также сообщил, что лучшие кадеты в следующем году примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, в городе Брест и будут нести вахту памяти в Брестской крепости.
Фото: Амир Закиров
Такой парад проходит в Ижевске второй раз, впервые он прошел в мае 2018 года.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
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ИСТОЧНИК KP.RU
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