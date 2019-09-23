Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
Также по данным пресс-службы, в судебном заседании на время болезни подсудимого объявлен перерыв.
Напомним , 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.
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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев о предъявленных ему обвинениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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