СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-23T10:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Также по данным пресс-службы, в судебном заседании на время болезни подсудимого объявлен перерыв.

Напомним , 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Как передавались взятки и для чего вместе с деньгами отправляли рыбу: подробности о деле экс-главы Удмуртии.

- Уголовное дело экс-главы Удмуртии: Гособвинитель Дмитрий Малыгин уточнил правовой статус бывшего замминистра транспорта.

- Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву дали положительную характеристику.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев о предъявленных ему обвинениях.

ИСТОЧНИК KP.RU