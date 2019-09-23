2019-09-23T12:54:22+03:00
Общество

24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление

На данный момент отопление есть в 2005 многоквартирных домов из 2960
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 24 сентября к централизованной системе отопления должны подключить все дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На данный момент отопление есть в 2005 многоквартирных домах из 2960 – это 67,7% и 217 дошкольных учреждений из 220 – это 98,6%, - сообщает пресс-служба.

Напомним, тепло начинают давать на шестые сутки после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже. 24 сентября как раз станет шестым днем. Отопление может не дать в дома, где были обнаружены дефекты при запуске теплоносителя.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Узнать причину отсутствия тепла ижевчане смогут по телефону городской информационной службы 072 или 998-072.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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