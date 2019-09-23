Ижевчанина осудили за драку с незнакомцем, который в итоге скончался
В Ижевске осудили 29-летнего местного жителя, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
- Установлено, в июле 2018 года в одном из кафе Ижевска пьяный осужденный поссорился с незнакомым мужчиной. Между ними завязалась драка, осужденный избил потерпевшего руками и ногами по разным частям тела, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
От полученных травм мужчина скончался. Осужденный частично признал свою вину в совершенном преступлении, в ходе следствия активно содействовал его раскрытию и расследованию. Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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