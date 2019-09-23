2019-09-23T17:31:59+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за драку с незнакомцем, который в итоге скончался

Осужденный был пьян
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске осудили 29-летнего местного жителя, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

- Установлено, в июле 2018 года в одном из кафе Ижевска пьяный осужденный поссорился с незнакомым мужчиной. Между ними завязалась драка, осужденный избил потерпевшего руками и ногами по разным частям тела, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

От полученных травм мужчина скончался. Осужденный частично признал свою вину в совершенном преступлении, в ходе следствия активно содействовал его раскрытию и расследованию. Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В микрорайоне Люлли продолжается благоустройство дорог. Что уже успели сделать.

- Создатель изображений оружейников на фасадах домов рассказал, как появилась идея, сколько согласований пришлось пройти и как реагировали жители домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После ремонт крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций
В микрорайоне Люлли в Ижевске завершен ремонт нескольких улиц
Руководителю Ансамбля Росгвардии России в Удмуртии подарили точную копию дирижерской палочки Чайковского
Режиссер из Ижевска рассказал о том, как наносили изображения оружейников у Вечного огня
Девушку, которая обманула инвалида, осудили в Ижевске
Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на выступление «Соколов России» в Ижевске
24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление
«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег
«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице
Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске
«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника
Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону
С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно
Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха
Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе
В Ижевске заложили начало Аллеи отцов
После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета
«По Ижевску некомфортно ходить»: блогер Илья Варламов высказался о столице Удмуртии
Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади