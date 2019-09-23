В микрорайоне Люлли в Ижевске завершен ремонт нескольких улиц

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-23T18:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне Люлли в Ижевске продолжается ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В список улиц для ремонта в первую очередь вошли улицы Каменская, Пятая, Юниоров, Четвертая, Олимпийская и Льва Яшина. На данный момент ремонт завершен на Каменской, Пятой, Юниоров, Четвертой, Олимпийской и Льва Яшина, там произведена отсыпка дорожного полотна щебнем и организовано водоотведение, - сообщает пресс-служба.

Также продолжается благоустройство дороги на улицах Четвертая, Льва Яшина и Олимпийская, сейчас там уже выполнены работы по грейдированию и планировке проезжей части идет отсыпка ПГС.

До 1 ноября на участках появится гравийно-щебеночное покрытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Сколько выделили на строительство дорог в микрорайоне Люлли.

- Кто будет заниматься содержанием дорог в микрорайонах Люлли и Медведево.

- Хорошая инициатива - давать земли многодетным семьям. Вот только загвоздка - там нет коммуникаций, дорог, школ, ФАПов. Как сейчас живут семьи в поселке Люлли, что под Ижевском? И что будут делать власти для решения этой проблемы?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU