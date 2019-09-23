Режиссер из Ижевска рассказал о том, как наносили изображения оружейников у Вечного огня
23 сентября, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) режиссер Павел Зорин рассказал, как ему пришла идея нанести портреты оружейников на фасады домов и долго ли выбирали кандидатов.
- Мы как художники боимся обжечься, боимся быть не понятыми, и поэтому было решено сбалансировать изображение. То есть каждый цветок на портрете что-то значит, - рассказал Павел.
Как ижевчане реагируют на постеры оружейников, которые появились на фасадах домов?
Такие постеры могут провисеть до 10 лет, естественно, если не будет вандализма.
Полную запись эфира можно послушать на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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