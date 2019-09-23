Режиссер из Ижевска рассказал о том, как наносили изображения оружейников у Вечного огня

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-23T17:34:09+03:00

А также почему выбор пал на людей, чьи изображения появились на домах

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23 сентября, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) режиссер Павел Зорин рассказал, как ему пришла идея нанести портреты оружейников на фасады домов и долго ли выбирали кандидатов.

- Мы как художники боимся обжечься, боимся быть не понятыми, и поэтому было решено сбалансировать изображение. То есть каждый цветок на портрете что-то значит, - рассказал Павел.

Как ижевчане реагируют на постеры оружейников, которые появились на фасадах домов? 00:00 00:00

Такие постеры могут провисеть до 10 лет, естественно, если не будет вандализма.

Полную запись эфира можно послушать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU