Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-24T06:34:32+03:00

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Несколько новых дорожных знаков установят на улицах Ижевска. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, на перекрестке улиц 14-ая-З. Космодемьянская автомобилистов просят обратить внимание на новые знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Дорожные знаки, которые будут регулировать парковку у ТЦ «Сигма», появятся и на переулке Широком, 53. Там установят знаки «Остановка запрещена», «Время действия с 3.00-8.30», «Работает эвакуатор».

По ул. В. Сивкова от пер. Октябрьский до ул. В. Чугуевского появятся дорожные знаки «Дети», «Искусственная неровность», «Ограничение максимальной скорости». А на въезде пер. Будочный с ул. Азина установят знак «Тупик».

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ИСТОЧНИК KP.RU