2019-09-24T06:34:32+03:00
Общество

Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска

Знаки установят в целях безопасности дорожного движения
Мария Хафизова
Поделиться:
Фото: om-saratov.ruФото: om-saratov.ru
Изменить размер текста:

Несколько новых дорожных знаков установят на улицах Ижевска. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, на перекрестке улиц 14-ая-З. Космодемьянская автомобилистов просят обратить внимание на новые знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Дорожные знаки, которые будут регулировать парковку у ТЦ «Сигма», появятся и на переулке Широком, 53. Там установят знаки «Остановка запрещена», «Время действия с 3.00-8.30», «Работает эвакуатор».

По ул. В. Сивкова от пер. Октябрьский до ул. В. Чугуевского появятся дорожные знаки «Дети», «Искусственная неровность», «Ограничение максимальной скорости». А на въезде пер. Будочный с ул. Азина установят знак «Тупик».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Сквер имени М. Т. Калашникова откроют в Ижевске 25 сентября

Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Удмуртии
Как записать ребенка в Академию Калашникова в Ижевске?
Сквер имени М. Т. Калашникова откроют в Ижевске 25 сентября
После ремонт крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций
Ижевчанина осудили за драку с незнакомцем, который в итоге скончался
В микрорайоне Люлли в Ижевске завершен ремонт нескольких улиц
Руководителю Ансамбля Росгвардии России в Удмуртии подарили точную копию дирижерской палочки Чайковского
Режиссер из Ижевска рассказал о том, как наносили изображения оружейников у Вечного огня
Девушку, которая обманула инвалида, осудили в Ижевске
Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на выступление «Соколов России» в Ижевске
24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление
«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег
«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице
Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске
«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника
Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону
С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно
Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха
Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе
В Ижевске заложили начало Аллеи отцов
После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета
«По Ижевску некомфортно ходить»: блогер Илья Варламов высказался о столице Удмуртии
Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади